Coronavirus, prof dal lodigiano a scuola in Calabria: istituto chiuso

(Fotogramma)

Il professore torna a Reggio Calabria dal lodigiano, focolaio del coronavirus, e si presenta in cattedra. Risultato: scuola chiusa. L'istituto professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni, come si legge nell'ordinanza comunale pubblicata sul sito della scuola, è stato chiuso fino a domani. Il documento prevede che il personale e gli studenti entrati in contatto con il docente (si fa riferimento a 3 classi) rimangano "precauzionalmente in isolamento fino a quando non saranno resi noti gli accertamenti sanitari" sull'insegnante.