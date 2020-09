Narcotizza paziente e abusa di lei, arrestato infermiere

Avrebbe narcotizzato una paziente per poi abusare di lei in ospedale. Un infermiere di 53 anni è stato arrestato a Messina dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura che ha coordinato le indagini avviate dagli uomini dell’Arma dopo la denuncia della vittima. Lo scorso 17 febbraio i militari sono intervenuti al Policlinico in seguito alla segnalazione di una donna, in quel momento ricoverata, che ha raccontato di essere stata vittima di atti sessuali compiuti durante la notte da un infermiere del nosocomio.

Le indagini hanno permesso di ricostruire come l’operatore sanitario, infermiere di turno durante la notte, dopo aver somministrato alla donna un farmaco con effetti narcotizzanti non previsto nel piano terapeutico della paziente, l'abbia molestata sessualmente. I militari hanno sequestrato una fiala con residui di un farmaco anestetico, trovata dentro un contenitore di rifiuti speciali sanitari del reparto, e gli indumenti della vittima nei quali sarebbero state trovate tracce biologiche che "hanno costituito preciso e puntuale riscontro ai fatti denunciati dalla vittima". Per l'uomo sono scattate le manette ed è stato condotto in carcere.