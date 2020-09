Burioni: "Libro su virus ideato a maggio, proventi alla ricerca"

"Nel maggio dell'anno scorso avevo deciso insieme a Rizzoli di pubblicare finalmente un libro volto a spiegare la scienza, il suo fascino, il suo progresso e non a confutare i cretini". Roberto Burioni, in un lungo post su Facebook, si esprime così sul libro 'Virus - La grande sfida' in uscita a marzo.

"L'argomento prescelto, ovviamente, riguardava i virus. Ero a buon punto nella scrittura quando a gennaio, esattamente l'otto gennaio, ho capito che in Cina stava succedendo qualcosa di molto grave (e l'ho scritto su Medical Facts). Per questo ho proposto a Rizzoli di velocizzare l'uscita del libro, ritenendo che il modo migliore per confrontarsi con una nuova minaccia fosse quello di fornire alla gente notizie accurate e comprensibili sui virus e sulle epidemie. Questa necessità negli ultimi giorni è diventata ancora più pressante, e l'urgenza di questo libro ai miei occhi maggiore", dice il virologo.

"La mia convinzione di sempre è che nella corretta informazione sia il segreto per vincere il pregiudizio e combattere il panico e la paura. Proprio per questo ho fatto di tutto, insieme a Rizzoli, perché questo libro potesse essere disponibile il prima possibile. Lo troverete in libreria, online (e in edicola insieme al Corriere della Sera) il 10 marzo. Tre cose cose devo precisare", aggiunge.

"La prima è che ho avuto il piacere di scrivere questo libro a quattro mani con l'amico e collega Pier Luigi Lopalco, un amico e un grandissimo epidemiologo. Questo è stato non solo un onore e un piacere, ma anche l’occasione per imparare da lui cose che non sapevo e acquisire un punto di vista sulla diffusione delle malattie infettive tanto originale quanto importante per la mia formazione scientifica e culturale. La seconda è che, grazie alla disponibilità di Rizzoli, il libro avrà un prezzo minore dei miei precedenti (15 euro invece di 18), l'ebook sarà disponibile a un prezzo ridotto e in un daily deal a 2,99 euro. L'abbiamo ritenuto doveroso considerando ll'importanza dell'argomento", scrive ancora.

"La terza è che tutti i proventi che mi deriveranno dalla vendita di questo libro saranno da me devoluti a favore della ricerca scientifica sui coronavirus. A seconda dell'importo potrà essere un premio per un giovane ricercatore, una borsa di studio, dipenderà dalla cifra che sarà disponibile e vi terrò aggiornati su Medical Facts", evidenzia.

"In giro c'è molta paura, e io penso che il miglior modo per tranquillizzare un bambino che pensa che in una stanza buia c'è un mostro è semplicemente accendere la luce. E' quello che io e Pierluigi abiamo cercato di fare scrivendo questo libro. Spero che vi piaccia. PS: questo comunicato doveva uscire domani mattina. Siccome per motivi a me ignoti oggi il libro è comparso già su Amazon sono costretto ad anticiparlo", conclude.

