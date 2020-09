Coronavirus, ecco i numeri utili

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

"Istituzioni nazionali e locali lavorano senza sosta per fronteggiare l'emergenza #coronavirus. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per rendere efficaci le misure adottate. Chiama i numeri verdi regionali solo in caso di necessità". E' il tweet del ministero della Salute che mostra tutti i numeri a disposizione.