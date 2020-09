Coronavirus Napoli, scuole chiuse fino a sabato

(Fotogramma)

"Fino a sabato le scuole rimangono chiuse per misure straordinarie di pulizia". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris a margine del comitato per l’ordine e la sicurezza, spiegando le misure messe in campo dall’amministrazione comunale per l’emergenza coronavirus.

"Ne’ paura ne’ panico - ha continuato - è un modo per alzare ancora di più la sicurezza nel nostro territorio". "Ci atteniamo ai protocolli nazionali perché l’emergenza è nazionale - ha sottolineato il sindaco - Napoli finora non ha avuto casi ma è molto importante mettere in campo azioni di ulteriori prevenzione. Da qui a sabato programmiamo una massiccia attività di igienizzazione e sanificazione delle scuole".