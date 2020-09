Coronavirus, "scuole oltre giugno? Solo se ci sono cataclismi cosmici..."

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Mi sembra molto difficile a meno che non avvengano cataclismi cosmici" che si proroghi oltre l'8 giugno la chiusura dell'anno scolastico nel Lazio nel caso di stop per alcune settimane legato all'emergenza coronavirus. Lo afferma all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi.

"Anche in caso di sospensione delle lezioni di 15 giorni, ricordo quando in Italia ci sono state le famigerate occupazioni fino a due anni fa e molte scuole sono rimaste inattive per 15-20 giorni. Quindi ci siamo già passati", spiega Rusconi.

"Diversa sarebbe una sospensione di un mese, un mese e mezzo, in quel caso il ministero dovrebbe prendere provvedimenti come le lezioni pomeridiane - conclude - Non credo si possa andare oltre la scadenza di giugno, ma adesso non ci sono le condizioni".