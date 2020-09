Coronavirus, sondaggio: governo guadagna punti per gestione emergenza

(Afp)

Coronavirus, il 73% degli italiani ritiene adeguata - completamente o abbastanza - la risposta sanitaria del Paese. E' quanto emerge da un sondaggio dell'istituto Ixè per la trasmissione Cartabianca su Rai3. Rispetto al coronavirus si rileva una diffusa preoccupazione, seppure prevalentemente a uno 'stadio' moderato. Un italiano su due ritiene che si sia generato un eccessivo allarmismo tra i cittadini e teme gravi conseguenze sulla nostra economia. Il 58% si dichiara "moderatamente preoccupato", "seriamente" il 16%, "poco" il 20% e "per niente" solo il 6%. In maggioranza, il 78%, considerano giuste le restrizioni, decise dalle Regioni del Nord Italia e dal Ministero, mentre il 52% teme le eventuali possibili ripercussioni economiche. Più ottimista un 39% che ipotizza possano essere moderate.