Coronavirus, torna certificato malattia per rientro a scuola

Torna il certificato per accertare la guarigione di bambini e ragazzi che devono rientrare a scuola dopo 5 giorni di malattia, previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 che indica ulteriori misure di contenimento del coronavirus, comprese quelle per il mondo della scuola. Fino al prossimo 15 marzo la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico, "anche in deroga a misure vigenti" , si legge nel testo del Dcpm.

Una misura aspramente criticata dai medici di famiglia della Fimmg, che la ritengono "scientificamente infondata", come spiega all'Adnkronos Salute il segretario generale Fimmg, Silvestro Scotti, convinto che la misura "aumenti inutilmente i contatti che dovrebbero essere invece limitati".