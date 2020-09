Coronavirus, #Milanononsiferma: il video di Sala è virale

Immagini da ogni angolo della città: il bosco verticale, piazza Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele, persone che si muovono, lavorano e cantieri in movimento. E poi la scritta: "Milioni di abitanti. Ogni giorno facciamo miracoli, ogni giorno abbiamo ritmi impensabili, ogni giorno portiamo a casa risultati importanti. Ogni giorno non abbiamo paura, Milano non si ferma". Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha postato sui social #MilanoNonSiFerma, video e hashtag già diventato virale per dire che la città reagisce al Coronavirus. Uno spot che si conclude con le scritte di altre città coinvolte dall'emergenza, come Codogno, Lodi, Torino, Genova, Palermo e tutta l’Italia.