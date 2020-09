Coronavirus, Myrta Merlino: "Ho mal di gola, devo fare tampone?"

"Io ho un mal di gola pazzesco da giorni, faccio bene a non farmi il tampone?". E' la domanda che Myrta Merlino, conduttrice di L'Aria che tira su La7, rivolge al virologo Fabrizio Pregliasco."Direi di sì", rispetto l'esperto. "Si sono eseguiti molti più tamponi rispetto a quanto si sta facendo ora perché all'inizio dell'epidemia si è scelto di tracciare la presenza di eventuali casi secondari, a fronte di un soggetto positivo riscontrato in prima battuta. In questo modo, i tamponi possono determinare margini di errore. I test hanno limiti di sensibilità e specificità", aggiunge.