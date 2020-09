Coronavirus Napoli, studenti francesi scherzano con Macron: "Non si infetti"

(Afp)

dall'inviata Ileana Sciarra

Scambio di battute tra un gruppo di studenti francesi, in viaggio a Napoli, e il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, arrivato per il vertice Italia-Francia a Palazzo Reale. Macron, con il premier Giuseppe Conte, si concede una visita alla cappella San Severo, dove è esposto il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino, dunque tra i vicoli del centro fino a raggiungere Piazza San Domenico Maggiore per un caffè nella celebre e antichissima pasticceria Scaturchio.

Lasciando il bar, Macron si imbatte in un gruppo di studenti che non perdono l’occasione per scherzare con il Presidente. Gli raccontano di essere marsigliesi -‘siamo in tanti qui a Napoli’- e di tifare per l’Olympique Marseille. Il presidente Macron sorride, anche lui tifa per l’OM. Quindi si raccomandano: ‘presidente, non prenda il Coronavirus, mi raccomando’. "Attenti anche voi", replica il Presidente con un ampio sorriso.