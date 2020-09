Coronavirus, a Roma task force avvocati in aiuto a colleghi immuno-depressi

(Fotogramma)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma segue minuto per minuto l'evoluzione dell'emergenza coronavirus nel distretto della Capitale e ha predisposto alcune misure per venire incontro alle esigenze dei colleghi. "In primo luogo - spiega il Presidente Antonino Galletti - mettendo a disposizione sulla pagina web del Coa Roma un indirizzo specifico - https://www.ordineavvocatiroma.it/emergenza-coronavirus/ - sul quale trovare tutti i provvedimenti delle varie autorità giudiziarie in materia da tutta Italia. Secondo poi, costituendo una task force di avvocati che vengano in aiuto dei colleghi immunodepressi, per i quali è rischioso frequentare ambienti particolarmente affollati, ad esempio sostituendoli in udienza a titolo volontario o sostenendo istanze di differimento delle udienze".