Coronavirus, tamponi solo ai sintomatici

(Fotogramma)

Effettuare tamponi solo ai soggetti sintomatici. "Confermo che la larghissima parte dei tamponi realizzati, diciamo più del 95%, ha dato esito negativo" in merito alla diffusione del coronavirus in Italia. Questo conferma che "il rischio di contagiosità è elevato nei soggetti sintomatici mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici" ha spiegato infatti Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), nel suo intervento alla conferenza stampa quotidiana della Protezione civile, aggiungendo che "questo supporta la scelta di riservare i tamponi solo ai soggetti sintomatici, anche perché siamo ancora in un periodo di pandemia di altre infezioni virali e quindi vanno escluse anche queste, prima di procedere con la realizzazione dei tamponi. Così - ha sottolineato Locatelli - ci si focalizzerà solo sui soggetti sintomatici".

Con i due coniugi cinesi che sono ricoverati allo Spallanzani, salgono intanto a tre i guariti. "Abbiamo 400 contagiati" ha detto mercoledì il commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli, aggiungendo che "meno del 4% dei tamponi hanno dato esito positivo". E "oltre la metà dei positivi non hanno bisogno di cure ospedaliere e gli affetti da coronavirus hanno in 4 casi su 5 dei sintomi lievi".