Coronavirus, #VaInMonaAncaElCorona: su Facebook spopola la scampagnata a Vo'

'Un brindisi per Vo'', una scampagnata per festeggiare la fine di un incubo e tornare a riempire tutti i ristoranti della cittadina della zona rossa costretta all'isolamento dal coronavirus. Il Veneto guarda già oltre e lancia su Facebook l'iniziativa 'Go to Vo' che sotto l'ashtag #VaInMonaAncaElCorona sprona tutti "con le bici, con le vespe e con le moto" a partecipare a questo "aiuto dal basso" incassando in poche ore oltre 1350 adesioni.

"L'idea - spiegano sulla pagina dell'iniziativa - è semplice: invadere pacificamente Vo' con qualsiasi mezzo, meglio se due ruote! Una volta arrivati in Piazza Liberazione, ognuno andrà a mangiare e bere dove preferisce, ma l’importante è coprire il più possibile tutti i fantastici ristoranti del territorio" per "aiutarli nel modo più semplice e possibile, ossia andando a mangiare e bere nei loro ristoranti e trattorie. Gustando un pranzo che farà bene al cuore oltre che alla pancia - scrivono gli organizzatori - aiuteremo un’economia sicuramente danneggiata da giorni di isolamento e di blocco totale". Ovviamente, si precisa in lettere maiuscole, "appena le misure di contenimento per isolare il coronavirus nel comune di verranno revocate e la situazione sarà ritornata alla assoluta tranquillità". E agli amici di Vo' dicono: "Noi iniziamo ad organizzarci. Voi tenete botta! #VaInMonaAncaElCorona".