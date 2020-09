"Faccio l'accento svedese?", Fontana in mascherina scatena Twitter

(Facebook /Attilio Fontana)

"Fantozzi, è lei?". Attilio Fontana in diretta Facebook annuncia l'auto-quarantena indossando una mascherina, e su Twitter esplode l'ironia. Paragonato al ragioniere interpretato da Paolo Villaggio, il governatore lombardo diventa così, di cinguettio in cinguettio, "Fontanazzi" o "Fontazzi", impegnato secondo gli utenti a replicare "l'accento svedese" nella mitica 'conca'. Decine, quindi, le ultime foto del "Fontana mascherato" in circolo su Twitter arricchite di citazioni del film: "Molletta sul naso, patata in bocca, bavaglio e imbuto", ironizzano nei commenti.

Ma non c'è solo il "ragionier Fontana". Da ieri sera infatti le battute sul social si sprecano: "Cosa non si fa per risparmiare sull'aggiornamento a Norton", "una immagine che da sola può valere 1 punto di PIL IN MENO", "mi si nota di più se mi metto la mascherina o se mi metto in quarantena...", "inizio a rimpiangere le camicie di Formigoni", "furbo però! Se si mette in quarantena, Fontana potrà ricomparire fra 14 giorni sperando che tutto sia passato". E fra le freddure social spunta anche un finto flash: "+++ Fontana ora non riesce più a togliersi la mascherina, chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco +++".