Roma, bimbo abbandonato in strada

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un bambino è stato trovato su una carrozzina abbandonata a Roma. E' accaduto intorno alle 17.20 di oggi pomeriggio in via Principe Amedeo, nel quartiere Esquilino. A chiamare il 112 è stato un uomo che, non riuscendo a rintracciare la mamma o il papà del piccolo, ha dato l’allarme facendo scattare le indagini. Nelle immagini delle telecamere in strada si vede solo una donna vestita con cappotto e pantaloni scuri, scarpe bianche, lasciare in strada il passeggino con il bimbo e allontanarsi in direzione della stazione Termini con un altro bambino di circa 4 anni.

Coinvolti nelle ricerche anche gli agenti della Polfer che hanno messo a disposizione dei poliziotti del commissariato Esquilino, dove ora si trova il piccolo in buone condizioni di salute, i filmati del loro impianto di sorveglianza. Vana anche la chiamata al 112 del direttore di un supermercato nella vicina via Gioberti, certo di aver visto una donna molto simile a quella descritta da alcuni testimoni mentre si allontanava lasciando incustodita la carrozzina.

Nel commissariato Esquilino, dove si trova tuttora il piccolo, anche gli agenti della Scientifica a caccia di impronte sul passeggino.