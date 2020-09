Coronavirus, Lombardia propone "misure per un'altra settimana"

(Fotogramma)

Regione Lombardia propone di "mantenere per un’altra settimana la sostanza delle misure di contenimento già attuate, sia quella dei Comuni della zona rossa che quella prevista in tutta la Regione". Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa a Milano. "Perché è solo con 14 giorni, che corrispondono al periodo di incubazione, per capire se le misure permettono di passare da una diffusione uno a due a una diffusione uno a uno", ha spiegato.

In Lombardia "abbiamo fatto ad oggi 4.835 tamponi. Di questi il 75% è risultato negativo, l’11% è positivo e il 14% si sta processando", ha aggiunto. In Lombardia finora sono stati registrati 531 casi positivi al coronavirus. "Abbiamo ricoverate 235 persone e ricoverate in intensiva 85, dalle 57 che erano".