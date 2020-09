Coronavirus, "Niccolò sta benissimo": la gioia dei genitori

L'assessore della Sanità del Lazio Alessio D'Amato, il dg Spallanzani Marta Branca, i genitori di Niccolò, il direttore sanitario Spallanzani Francesco Vaia

"Niccolò sta benissimo, felicissimi di poterlo riabbracciare. Non è mai stato così bene e non vede l’ora di uscire: domani finalmente torniamo a casa. Non si è mai scoraggiato, è sempre stato forte e non si è perso d’animo". A parlare sono i genitori del 17enne Niccolò, arrivati all'ospedale Spallanzani di Roma dove è ricoverato il ragazzo che domani uscirà al termine dei 14 giorni di isolamento dopo essere rientrato da Wuhan, focolaio cinese dell'epidemia di Covid-19.

"Ci ha stupito, è stato così forte. E noi non abbiamo mai avuto paura che si potesse contagiare, è sempre stato attento alle precauzioni e se le segui non succede nulla", dicono felici di poter riabbracciare il figlio.