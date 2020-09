Coronavirus, Selvaggia Lucarelli nella zona rossa: "Ecco le precauzioni che ho preso"

(Foto Fotogramma)

"Non sono in quarantena. Ho preso tutta una serie di precauzioni, non sono andata lì con un senso di irresponsabilità". A parlare è Selvaggia Lucarelli, in collegamento con 'Piazzapulita' dopo aver girato un servizio nella zona rossa del coronavirus. "Ho deciso di non usare il microfono a gelato. Ho usato il telefono che disinfettavo dopo aver parlato con le persone - racconta la giornalista - che tenevo a una distanza di sicurezza". "Non ho toccato nulla - ha continuato - anche se penso che ora sono molto più esposte le persone che fanno la vita normale, visto che quelle città sono spettrali.