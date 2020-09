Coronavirus, Sgarbi: "Chiusura musei e cinema è oscurantismo"

(Foto Fotogramma)

La chiusura di musei, mostre, cinema e teatriper il coronavirus, "mentre le discoteche sono aperte a riprova di una cultura e sottocultura manifestata anche in questo modo", è "oscurantismo, è medioevo, è una civiltà di untori che nelle parole inventano un male superiore alla realtà, che è grave come il male". Lo afferma, nel corso del suo intervento in Assemblea legislativa, durante la seduta di insediamento del parlamento regionale dell’Emilia-Romagna, Vittorio Sgarbi.