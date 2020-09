Coronavirus, virologo Crisanti contro Selvaggia Lucarelli

(Fermo immagine)

"Io penso che le zone rosse debbano essere controllate. E tra le altre cose mi sorprendo che la vostra giornalista sia entrata, perché obiettivamente non è un buon esempio. Ha disatteso un'ordinanza". Il virologo Andrea Crisanti, ospite di 'Piazzapulita' su La7, si riferisce a Selvaggia Lucarelli che ha scelto di girare un reportage nella zona rossa del coronavirus. "Va fatta una differenza tra le zone rosse e quelle in cui non ci sono casi - aggiunge Crisanti - certo fermare l'Italia è un danno immane, ma permettere a questo virus di diffondersi lo pagheremo non per mesi ma per anni".

"Quando sono andata io non c'era ancora l'ordinanza - ha replicato Lucarelli - è scattata qualche ora dopo".