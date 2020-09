Ecco come indossare la mascherina

'Come indossare un facciale filtrante Ffp1, Ffp2, Ffp3?'. La risposta arriva da Assosistema Confindustria attraverso una infografica relativa al corretto uso delle mascherine.

"Una valida protezione dal rischio si ottiene solo se il Dpi (Dispositivi di protezione individuale) è indossato correttamente", scrive l'Associazione di Confindustria dei produttori e distributori di Dpi.

1. Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.

2. Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l’alto.

3. Posizionare l’elastico superiore sulla nuca. Posizionare l’elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie. NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.

4. Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.

5. La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell’area di lavoro. Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione positiva all’interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.