Coronavirus, Borrelli: "Altri 8 morti, oltre mille contagiati"

"Otto decessi, complessivi nella giornata, di persone che erano positive al coronavirus". E' quanto ha detto il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli in un punto stampa spiegando che si tratta di "anziani". Sono "sei in Lombardia" e "due in Emilia Romagna", mentre i guariti sono "50". I contagiati sono "1049" di cui "il 52% dei casi è in isolamento domiciliare", mentre "i ricoverati con sintomi sono 401, il 38% del totale e 105 sono in terapia intensiva pari al 10%".







"Sono stati 552 i contagiati in Lombardia, pari al 52% totale, 189 in Veneto pari al 18%", ha detto Borrelli, aggiungendo che invece il "20%" dei casi si è verificato in Emilia Romagna. Dal capo dipartimento della Protezione Civile arriva, infine, l'invito a "non intasare i numeri di emergenza".