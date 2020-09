Coronavirus, positivi marito e figlia della donna di Fiumicino

(Foto Afp)

Sono risultati positivi ai primi test sul coronavirus anche il marito e uno dei figli della donna residente a Fiumicino ricoverata allo Spallanzani di Roma perché contagiata. Lo comunica lo stesso ospedale romano che, nel bollettino di oggi, spiega: "In via prudenziale, lo Spallanzani ha provveduto, ieri in tarda serata, a ricoverare l'intero nucleo familiare. Ad oggi i primi test effettuati risultano positivi per il marito della donna ed uno dei due figli. Nelle prossime ore si effettueranno i test di eventuale conferma".

Il test che aveva riconosciuto positiva la donna è stato confermato anche dall'Istituto superiore di Sanità, fa sapere lo Spallanzani che a oggi ha valutato in tutto 193 pazienti: di questi, 165 sono risultati negativi al test e sono stati dimessi. Tra questi c'è anche Niccolò: La comunità clinica e scientifica dello Spallanzani e la Direzione dell'ospedale hanno salutato il ragazzo augurandogli ogni felicità", hanno detto i medici dell'Istituto romano dove sono 28 i pazienti tutt'ora ricoverati

Marito e figlia, come anche la 38enne di Fiumicino che "ha soggiornato in Lombardia, in particolare in provincia di Bergamo", "hanno lievi sintomi".

"Quasi sicuramente la prima decisione è chiudere la scuola, la Colombo, ma anche il corpo che è tutt'uno in termini di servizi. La mensa, la palestra e la piscina sono corpo unico", afferma il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, aggiungendo: "Evitare qualsiasi reazione scomposta e irrazionale".

"Non è un focolaio a Fiumicino, abbiamo già ricostruito i contatti avuti dalla donna ed emerge la permanenza dal 19 al 21 febbraio ad Azzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove ci sono stati dei casi", afferma, dal comune di Fiumicino, l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

"Ad oggi sono 40 i contatti" della donna di Fiumicino, contagiata da coronavirus e ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma, rende noto D'Amato, "posti sotto sorveglianza sanitaria domiciliare", mentre "per una insegnante si è deciso, in via precauzionale, il ricovero presso l'istituto Spallanzani per problematiche croniche pneumologiche". "Si sta completando l'indagine epidemiologica sui contatti stretti, grazie alla preziosa collaborazione degli organi della scuola" della cittadina laziale. Le persone sotto sorveglianza "dovranno seguire le modalità previste dai protocolli operativi della quarantena presso il loro domicilio sotto il controllo della Asl Roma 3". "Tutto si sta svolgendo regolarmente e con la massima collaborazione. Prezioso è anche il lavoro che sta svolgendo il numero verde 800.118.800 a cui risponde personale medico che sta fornendo tutte le informazioni circa il COVID-19. Desidero rivolgere un ringraziamento a tutti i nostri operatori che stanno lavorando con professionalità e senza sosta".

- Sta bene l’allievo vigile del fuoco, frequentante l’87esimo corso nelle Scuole centrali antincendi di Roma Capannelle, risultato positivo al Covid-19 al primo tampone come segnalato nel pomeriggio di ieri dal servizio sanitario della Regione UMBRIA. L’allievo, che aveva lasciato la Scuola venerdì 21 febbraio, è in buona salute e asintomatico presso il proprio domicilio, in attesa del responso del secondo tampone effettuato. L’Osservatorio permanente per l’emergenza Covid19, istituito dal Corpo nazionale, ha deciso a scopo cautelativo di procedere alla rimodulazione del corso di formazione, con l’intensificazione dell’attività di studio a distanza per gli allievi al momento non presenti presso le Scuole centrali antincendi.

- In VENETO i casi di positività al sono saliti stamane a 191. Secondo le rilevazioni della Regione, 40 in più rispetto a ieri. Di questi, 109 sono pazienti asintomatici, 35 quelli attualmente ricoverati, e 11 i malati in terapia intensiva. Sei sono i pazienti dimessi dagli ospedali e posti in isolamento fiduciario.

- In EMILIA ROMAGNA i casi di positività sono saliti a 189, sulla base di 1.434 test effettuati (erano 1.277 ieri pomeriggio). In sintesi 119 sono i casi positivi rilevati a Piacenza, 35 a Parma, 19 a Modena, 9 a Rimini, 4 a Reggio Emilia e 1 a Ravenna. Inoltre, per la prima volta si registrano 2 casi di positività a Bologna. La maggioranza delle persone positive, fa sapere la Regione in una nota, continua a presentare sintomi modesti come un leggero rialzo della temperatura e più della metà - per l'esattezza 97 - sta seguendo il previsto periodo di isolamento a casa, senza bisogno di ricovero in ospedale. Sono 12 i pazienti asintomatici. I ricoverati sono 79, cui vanno aggiunti 10 pazienti in terapia intensiva. I casi di decesso rimangono 2. Rispetto a ieri pomeriggio, quando i casi positivi erano 145, ci sono dunque 44 casi in più, di cui 30 a Piacenza, 8 a Parma, 3 a Reggio Emilia, 1 a Modena, mente resta invariata la situazione a Ravenna e Rimini.

- Sono tre i nuovi casi di positività al coronavirus registrati tra ieri sera e stamani in TOSCANA. Tutti sono in attesa di validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, ma per loro sono scattate le misure di prevenzione. Lo rende noto la Regione Toscana.

- "Sono 13 i casi positivi al coronavirus in CAMPANIA, non tutti ancora accertati dall'Istituto superiore di Sanità". A dare i numeri aggiornati è il presidente della Regione, Vincenzo de Luca, in conferenza stampa trasmessa su Facebook. Quanto alla distribuzione, ha spiegato, "ci sono 9 casi a Napoli, 2 a Caserta, uno a Salerno, uno a Benevento".

- Restano invariate le condizioni della turista bergamasca risultata positiva al coronavirus e ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cervello di Palermo, in SICILIA. La donna di 66 anni, spiegano i sanitari nel consueto bollettino medico, è in buone condizioni generali.