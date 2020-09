Un uomo di 44 anni, operaio in una ditta per la lavorazione dei metalli, è morto questa mattina presto dopo essere caduto in un forno spento. E' accaduto a Bellusco, in provincia di Monza. Sul posto si sono recati i Carabinieri di Bellusco e un'ambulanza del 118. I rilievi dell'incidente sono ancora in corso.