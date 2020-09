Venezia, centri sociali entrano in centrale Enel di Marghera

(Fotogramma /Ipa)

Centocinquanta manifestanti dei centri sociali sono entrati questa mattina con la forza, secondo quanto riferito dalle guardie giurate in servizio, presso la sede Enel di Marghera, sito sensibile per la sicurezza nazionale, dando vita ad una manifestazione improvvisata a favore del clima. Sul posto la polizia, le cui forze sono peraltro già impegnate in modo massiccio per l'emergenza coronavirus. La manifestazione è terminata in modo pacifico e i giovani sono andati via spontaneamente intorno alle 15.