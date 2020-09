Coronavirus, Briatore: "Mai visto cinesi mangiare topi"

(Fotogramma)

"Sono andato molto spesso per lavoro in Cina ma non ho mai visto cinesi mangiare topi vivi o morti...". Flavio Briatore, con un post su Instagram, interviene così sulla polemica scatenata dalle dichiarazioni del governatore del Veneto, Luca Zaia. "Tutti abbiamo visto i cinesi mangiare topi vivi", le parole di Zaia, qualche giorno fa, all'emittente Antenna 3 - Nordest. Il governatore si è successivamente scusato.

"Ma vi sembra normale che un nostro governatore arrivi a dire una cosa del genere? Cit.: "Tutti abbiamo visto i cinesi mangiare topi vivi"...lascio a voi commentare ulteriormente. Il nostro Paese è pieno di gente che sta perdendo la testa mentre proprio i nostri governatori dovrebbero in un momento così buio mantenere la calma", scrive Briatore.