Coronavirus, positivo padre di studente Pomezia: chiuso liceo

"Si comunica che è stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell'istituto Pascal di Pomezia, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari". Lo ha riferito in una nota su Facebook il comune di Pomezia, precisando che la chiusura del liceo è stata decisa "in via precauzionale". "Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola - prosegue la nota - Si raccomanda di evitare allarmismi. Seguiranno aggiornamenti".