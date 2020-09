Coronavirus, prima vittima nelle Marche

(Foto Fotogramma)

"La prima vittima del coronavirus delle Marche è un anziano di 88 anni con patologie pregresse, deceduto questa mattina all'ospedale Santa Croce di Fano". Lo annuncia con un post su Facebook il presidente della Regione Luca Ceriscioli. L'uomo, spiega Ceriscioli, "era stato ricoverato il 24 febbraio con febbre alta e difficoltà respiratorie ed era risultato positivo al tampone. Esprimo vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari. Continuiamo a lavorare - conclude - per fronteggiare l'emergenza con il massimo impegno".

LOMBARDIA - L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, "è risultato positivo al coronavirus". Lo ha reso noto la Regione Lombardia. "Pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento", ha spiegato ancora la nota firmata dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera.

Una donna di Cremona è "risultata positiva al Covid-19 ed è stata ricoverata allo Spallanzani di Roma. La signora si trovava in visita ai parenti e si è recata al pronto soccorso di Formia, da dove poi è stata trasferita allo Spallanzani. E' in corso l'indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti della donna". Lo rende noto l'assessorato alla Salute della Regione Lazio sui suoi profili social.

LAZIO - Sono 12 al momento i casi positivi accertati a Roma e provincia dall'Istituto Spallanzani. Tra questi è compresa anche la coppia cinese ormai negativa. Nella struttura sono ricoverati 7 pazienti: oltre alla coppia cinese, l'agente di polizia arrivato ieri, la coppia di Fiumicino con la figlia e, ultimo, un caso arrivato oggi con un link epidemiologico Veneto. Lo rende noto il bollettino odierno dello Spallanzani. A questi vanno aggiunti, ma non sono ricoverati allo Spallanzani, il nucleo familiare del poliziotto, composto dalla moglie, due figli e cognata, in sorveglianza sanitaria domiciliare a Pomezia. E un vigile del fuoco positivo al test e in sorveglianza nella caserma di Capannelle.

TRENTINO - Primo caso di coronavirus in Trentino. A darne notizia il presidente Maurizio Fugatti nel corso di una conferenza stampa. "Nella tarda serata di ieri - ha ricostruito - una persona di 83 anni di Trento si è recata presso il pronto soccorso e alle domande fatte al pretriage ha risposto che aveva la tosse, un elemento che ha fatto scattare il percorso che prevede l'utilizzo della mascherina chirurgica e di una saletta riservata. Alle ore 23 è stata poi ricoverata e nella mattinata di oggi è stata sottoposta a tampone: dall'analisi è emersa la positività al coronavirus. Questo dato deve essere confermato dall'Istituto superiore di sanità. Dalle informazioni frammentarie che abbiamo la donna vive da sola. Ora faremo le indagini sui contatti che ha avuto".

La signora, ha spiegato Fugatti, “si è presentata presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara dove è stata accolta dal pre-triage. Il protocollo prevede che dal personale sanitario vengano fatte specifiche domande per aumentare il livello di sicurezza per personale sanitario e pazienti. Constatata la presenza di tosse è stato attivato pertanto un protocollo particolare, che ha previsto fin da subito l’applicazione di una mascherina chirurgica e la visita in una saletta riservata”.

Il presidente ha poi informato che nelle ore successive si è proceduto ad effettuare indagini radiologiche e quindi, diagnosticata una polmonite, è stato effettuato il ricovero. Secondo il protocollo dell’Azienda sanitaria trentina, ulteriormente rinforzato rispetto ad altre regioni, tutti coloro che presentano sintomi di polmonite vengono sottoposti a tampone per la ricerca del Covid-19. Nella tarda serata di oggi è quindi stata rilevata la presenza di infezione da coronavirus; questa diagnosi deve essere tuttavia confermata dall’Istituto superiore di sanità, che ha preso in carico le analisi per l’accertamento definitivo. Il presidente ha poi spiegato che sono in corso le indagini per ricostruire tutti i contatti avuti dalla signora: nella giornata di domani sarà possibile un’analisi puntuale del caso. È bene chiarire che il funzionamento dell’ospedale S. Chiara non è compromesso, anche grazie alle precauzioni adottate.

MOLISE - Primo caso di positività al coronavirus in Molise. "Alle ore 12.30 di oggi, per il tramite del servizio 118 - si spiega in una nota della Regione - è stata ricoverata, nel reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso, una donna di 61 anni". La donna ha riferito di avere sintomi febbrili e tosse da circa 4 giorni. Si è proceduto così ad effettuare il tampone e il test di verifica e il laboratorio analisi ha riscontrato la positività al Covid-19. Immediatamente, si spiega nella nota della Regione Molise, "si è proceduto all'attivazione del protocollo di invio dei campioni per il test di conferma all'Istituto Spallanzani di Roma. Contestualmente, si sono attivate le procedure di sorveglianza sui contatti stretti della paziente. Attualmente, la paziente è in buone condizioni di salute e non presenta criticità".

PIEMONTE - Sono 53 i casi risultati positivi al coronavirus 'Covid19', in Piemonte: 37 in provincia di Asti, 7 in provincia di Torino, 4 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 1 nel Vercellese e 1 nell’Alessandrino. Dodici persone da Iss sono tuttora ricoverate in ospedale: 6 ad Asti, 3 a Novara e 3 all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Altri 3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva.

Sono sempre 37 le persone in isolamento fiduciario domiciliare, la maggior parte componenti della comitiva reduce dal soggiorno di Alassio. Nel pomeriggio è risultato positivo al test il paziente ricoverato da ieri all’ospedale di Tortona. Finora sono 443 i tamponi eseguiti in Piemonte, 367 dei quali risultati negativi. Dall’Istituto Superiore di Sanità è stato al momento confermato un solo caso sui 53 complessivi. Per gli altri si attende ancora il responso dello stesso Istituto. Lo comunica una nota della Regione Piemonte.

VENETO - In Veneto i casi di positività al Coronavirus sono saliti oggi a 291 (più 17 rispetto alla precedente rilevazione). Di questi 71 pazienti sono ricoverati in ospedale, 17 dei quali in terapia intensiva.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato questa sera dal Sistema sanitario regionale. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Si tratta, come ha spiegato la Regione, di una persona residente nell'area udinese. L'interessato è stato preso in carico dal Sistema sanitario regionale. Con questo nuovo caso, salgono a 13 le persone a cui è stata riscontrata la positività al coronavirus in Friuli Venezia Giulia.

LIGURIA - "Dei 25 casi positivi 14 sono attualmente ospedalizzati, ci sono 6 tamponi in attesa di risposta, tutti contatti di caso noto. I nuovi casi positivi invece provengono uno da Alassio e 2 da Laigueglia, tra loro una signora dello sgombero dell'hotel di Laigueglia che è rimasta ricoverata nelle nostre strutture". Così il governatore ligure Giovanni Toti aggiornando sulla situazione coronavirus in Liguria durante il punto stampa di questa sera.

"Al momento i soggetti in vigilanza attiva in Liguria - ha proseguito Toti - da dati aggiornati alle ore 14 sono 431, di cui 28 nel territorio di Asl 1, 209 in Asl 2, 59 in Asl 3, 45 in Asl 4 e 90 in Asl 5".

TOSCANA - Un nuovo caso sospetto positivo al coronavirus è stato registrato ieri sera nel territorio di competenza della Asl Toscana Sud Est, in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità. Si tratta di una donna di 42 anni, residente a Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo, in sorveglianza attiva domiciliare da ieri sera e il cui tampone, risultato positivo, è stato inviato all’Istituto superiore di sanità per la validazione. Intanto permangono stabili, e in alcuni casi in miglioramento, le situazioni dei pazienti presi in carico dal sistema sanitario toscano in questi giorni. Si registrano tre casi "clinicamente guariti", rende noto la Regione. A oggi, lunedì 2 marzo, in Toscana sono risultati positivi al test per il coronavirus 13 tamponi. Di questi, 5 hanno avuto la conferma di positività da parte dell'Istituto superiore di sanità, altri 8 sono ancora in attesa di conferma.

EMILIA ROMAGNA - In Emilia-Romagna si registrano 3 nuovi decessi, che portano a 11 il numero complessivo di quelli avvenuti in regione. Si tratta di un paziente di 89 anni, di San Marino, deceduto all’ospedale di Rimini, dove era ricoverato, che presentava gravi patologie preesistenti; una signora di 95 anni deceduta all’ospedale di Piacenza, per la quale sono in corso accertamenti sul quadro clinico pregresso; e un bergamasco di 62 anni, deceduto all’ospedale di Parma, già ricoverato in medicina d’urgenza. Anche per quest’ultimo paziente sono in corso gli accertamenti su possibili patologie preesistenti.

Nuovo caso di Coronavirus a Bologna, riscontrato positivo un paziente ricoverato per polmonite interstiziale. Intanto la Ausl di Bologna e Ferrara continuano a indagare sui contatti del 42enne risultato positivo i giorni scorsi. "I tamponi vengono eseguiti solo per i casi sintomatici ma non ci esime certo, per ogni caso, dall'indagine epidemiologica per la cerchia più ristretta dei contatti di chi è risultato contagiato" ha precisato l'assessore alla Sanità in Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini.

BASILICATA - Primo caso di contagio da coronavirus in Basilicata. Lo rende noto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. Questa sera è risultato positivo al tampone un 46enne di Trecchina, in provincia di Potenza. Il paziente non è ricoverato in ospedale e attualmente è presso la propria abitazione perché non presenta nessun sintomo grave. Lo stesso è seguito da un'equipe medica, così come previsto da protocollo. Da prime informazioni assunte il quarantaseienne proviene dalla Lombardia.

CAMPANIA - "C’è un secondo caso positivo in provincia di Benevento. Si tratta di una ragazza di San Salvatore Telesino. Probabile contagio dal ragazzo venuto dal nord. Detto questo, le autorità sanitarie stanno facendo il loro lavoro, per il quale siamo grati, con intelligente dedizione. Nessuno perda la calma, il caso è sotto controllo". Così su Facebook il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

PUGLIA - “Il Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce ha rilevato in serata un nuovo caso positivo di Covid-19 (Coronavirus). L'aggiornamento arriva dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e dal direttore Dipartimento Politiche della salute Vito Montanaro. Il tampone è stato inviato al laboratorio di riferimento del Policlinico di Bari per il test di conferma e per il successivo inoltro all’Istituto superiore di Sanità.

"Dalle prime informazioni riferite dal paziente ai sanitari l’infezione sarebbe stata contratta in Lombardia", spiega Emiliano. Il direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce ha avviato l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche e l’attività di 'contact tracing' per provvedere all’isolamento fiduciario domiciliare di eventuali contatti stretti. In tutto i casi di positività rilevati in Puglia sono sei.

SARDEGNA - Primo caso di coronavirus a Cagliari, fa sapere la Regione Sardegna. Il paziente, ricoverato in un ospedale cittadino, è risultato positivo al tampone che ora verrà analizzato dall'Istituto superiore di sanità. L'Unità di crisi regionale ha attivato i protocolli nazionali e regionali per porre sotto sorveglianza attiva le persone entrate in contatto col paziente. Secondo fonti AdnKronos, il primo paziente sospetto coronavirus è un uomo sardo di circa quarant'anni, arrivato nei giorni scorsi a Cagliari dall'Emilia Romagna. L'uomo si è presentato al Pronto soccorso di un ospedale del capoluogo ed è stato ricoverato sabato scorso.