Lotto, vincita di 124.500 euro a Pomigliano d'Arco

Nell’estrazione di sabato il “Gioco del Lotto” ha distribuito premi in tutta Italia e in particolare in Campania, a Pomigliano D’Arco in provincia di Napoli è stata realizzata una vincita di 124.500 euro con una giocata complessiva di 2 euro, un euro sul terno e un euro sulla quaterna.

Il fortunato giocatore ha scelto la “Ruota Napoli”, ha giocato i numeri 11, 17, 48 e 51 ed ha centrato 4 terni e una quaterna. Il Gioco del Lotto ha premiato tutta l’Italia: con l’estrazione del 29 febbraio sono state infatti realizzate oltre 161.000 mila giocate vincenti e distribuite vincite per circa 6 milioni su tutto il territorio nazionale.