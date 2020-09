Vaticano, aperto Archivio storico su pontificato Papa Pio XII

(Fotogramma)

Aperto da oggi, su disposizione di Papa Francesco, l’Archivio Storico della sezione per i rapporti con gli Stati, per la consultazione degli studiosi di tutto il mondo delle carte del pontificato di Papa Pio XII. "Quasi dieci anni fa, proprio in vista di quest’apertura - ricorda l'Osservatore Romano - la Segreteria di Stato decise di avviare un progetto di digitalizzazione di tutta la documentazione afferente al pontificato".

Si è trattato di "una grande sfida tecnologica per l’Archivio Storico - sottolinea il quotidiano vaticano - che si è trovato a ideare gli scenari di crescita e adattamento nella lunga distanza, pensando a degli apparati hardware e software in grado di supportare la notevole mole di documenti". A tal proposito, "si è architettato e sviluppato un software con il quale il fascicolo digitalizzato, come unità archivistica più piccola, viene interfacciato con un inventario. Si tratta di 1.300.000 documenti digitali, che saranno progressivamente completati con più di 700.000 altri documenti, per un equivalente di circa 323 metri lineari".