Coronavirus, Burioni: “Partite di calcio senza pubblico”

(Foto Fotogramma/Ipa)

“Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini”. Roberto Burioni, su Twitter, si esprime così commentando un messaggio che ipotizza la presenza di spettatori sugli spalti per la sfida di coppa Italia tra Juventus e Milan.

C’è chi chiede ‘porte chiuse’ anche per le partite della Lazio e Burioni, noto tifoso biancoceleste, replica: “Ovvio non si deve giocare nessuna partita con il pubblico, di qualsiasi squadra!”.