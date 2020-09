Coronavirus Lombardia, 55 morti e 1520 positivi

(Fotogramma)

In Lombardia ci sono 1.520 pazienti positivi al Coronavirus, di cui 698 in ospedale, e 167 in terapia intensiva. In isolamento sono 461, i deceduti sono 55. Sono gli ultimi dati della Lombardia dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera.

L'incremento dei positivi al Coronavirus in Lombardia "corrisponde integralmente all'incremento delle persone ospedalizzate. Stiamo facendo tamponi a chi è in situazione critica", ma "la patologia sta incrementando in maniera costante", aggiunge. "ci stiamo preparando per continuare a gestire un aumento del flusso", dice ancora.