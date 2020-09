Coronavirus, 96 posti letto dalla Difesa a Milano e Linate

La Difesa ha reso disponibile presso la Caserma Annibaldi di Milano e presso il Comando Aeroporto di Linate 96 posti letto a favore dei cittadini della regione Lombardia che dovranno sottoporsi al periodo di sorveglianza sanitaria a seguito di un possibile contagio da parte del Corona Virus.

Presso la caserma Annibaldi dell’Esercito - ex ospedale militare nel quartiere Baggio di Milano - sono stati allestiti 40 posti letto. Qualora le autorità competenti rappresentino ulteriori richieste - spiega la Difesa - sarà resa disponibile una seconda struttura presso il Comando Aeroporto di Linate dell’Aeronautica Militare, dove sono stati allestiti 56 posti letto. Un team medico della Difesa sarà presente in ogni struttura per monitorare i possibili casi di contagio.