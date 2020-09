Coronavirus, sindaco Codogno: "Mai ricevuto chiamata dal governo"

(Afp)

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus "non ho mai ricevuto una chiamata dal governo per sentire come stavamo". Lo ha detto il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, a '24Mattino' di Simone Spetia su Radio 24. "Dal governo - ha sottolineato Passerini - più del decreto di chiusura purtroppo non abbiamo visto né sentito nessuno. Va riconosciuta una grande presenza della Regione Lombardia".

Questa mattina alle 10 è iniziata la distribuzione di mascherine ai cittadini di Codogno, presso il Centro operativo Protezione civile (via Medaglie D'oro, Polo fieristico). Per avere le mascherine, si legge nell'avviso pubblicato dal Comune, è necessario portare la tessera sanitaria "per ogni persona per cui si intende effettuare il ritiro". Sarà inoltre possibile ritirarle "anche per parenti, vicini di casa, conoscenti e amici purché residenti nel comune Codogno". Per ogni tessera sanitaria presentata saranno consegnate tre mascherine. Il Comune consiglia di dare la priorità "a chi ha veramente bisogno e ne è sprovvisto". Chi è impossibilitato a muoversi o chi si trova in reale difficoltà può invece telefonare alla Protezione civile per la consegna, che sarà effettuata a domicilio.