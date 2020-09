Roma, crolla ponteggio di 8 piani: nessun ferito

(Foto Adnkronos)

Un ponteggio di circa 8 piani è caduto a Roma, in via Fadda, senza provocare feriti e interessando le auto parcheggiate nelle vicinanze. E' accaduto nella notte intorno all'1.20 e sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tuscolano. L'area è stata posta sotto sequestro e gli agenti della Polizia Locale stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell'accaduto.