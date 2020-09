Coronavirus, Azzolina: "Uno tsunami sta travolgendo l'Italia"

Foto Fotogramma

"Uno tsunami sta travolgendo l'Italia. Ci sarà la sospensione dell'attività didattica, in zona non rossa, misura resasi necessaria per evitare i contagi. In accordo con il Comitato tecnico scientifico e con il Cdm la sospensione è stata decisa fino al 15 marzo". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina parlando davanti alle Commissioni riunite Camera e Senato.