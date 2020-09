Coronavirus, Borrelli: "In Italia 107 morti"

(Fotogramma)

di Giorgia Sodaro

Sono 3.089 i casi totali di contagiati da coronavirus dall’inizio dell’emergenza, scoppiata venerdì 21 febbraio quando sono stati scoperti i primi casi in Lombardia. Regione che si conferma la più colpita con 1.497 persone positive al Covid 19. Seguono l’Emilia Romagna (516 casi) e il Veneto (345). Nelle ultime 24 ore in totale i nuovi casi sono 587 mentre i dati delle 24 ore precedenti davano un aumento di 428 casi. Quindi crescono i contagiati superando di oltre 100 positivi l’aumento registrato tra lunedì e martedì scorsi. Sale però anche il numero dei guariti che passano dai 160 di ieri ai 276 di oggi. Rimane stabile il numero giornaliero delle vittime che nelle ultime 24 ore sono state purtroppo 28 (tutte persone sopra i 70 anni) mentre ieri se ne erano registrate 27. "Il totale dei deceduti sale a 107" ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli.

Di qui la raccomandazione alle persone fragili e di una certa età a limitare le uscite, i contatti con persone malate e i luoghi affollati e a seguire le indicazioni date dalle istituzioni per limitare il contagio come baci, abbracci e strette di mano, non solo nelle regioni più colpite del nord ma anche nel centro e nel sud Italia.

"Presto torneremo alle nostre abitudini", ha rassicurato Borrelli sottolineando che però dobbiamo abituarci anche a "misure nuove e diverse" che saranno prese in base all’evoluzione dell’epidemia. Intanto le scelte fin qui fatte dal governo, ultima quella della chiusura della scuole, secondo il commissario, sono "apprezzabili" e "appropriate". Il dato confortante, ha poi spiegato Borrelli, è che i sistemi sanitari regionali fin qui hanno retto. La Protezione Civile ha comunque attivato il sistema Cross per mappare nelle varie regioni le disponibilità di posti nelle terapie intensive ospedaliere al momento occupate da 295 pazienti contagiati da coronavirus. Sono 1346 i ricoverati negli ospedali e 1065 le persone in isolamento domiciliare per un totale di 2706 positivi al Covid 19.