Coronavirus, Esercito invia i primi medici nel lodigiano

(foto Adnkronos)

L'Esercito ha inviato personale sanitario chiesto dalla sanità lombarda alla Difesa in supporto alle strutture sanitarie nel lodigiano per l'emergenza coronavirus. Si tratta di tre medici e 4 infermieri. Nello specifico sono: un cardiologo, due anestesisti e quattro infermieri professionisti in rinforzo agli ospedali del lodigiano. Tutti provengono dal Centro Ospedaliero Militare dell'Esercito di Milano.