Coronavirus, positivo consigliere Friuli Venezia Giulia

Su decisione del presidente del Consiglio delle autonomie locali del Fvg, Antonio Di Bisceglie, la seduta prevista per oggi a Udine alle 17 viene rinviata a data da destinarsi. Lo comunica in una nota la Regione Fvg. In seguito alla positività al tampone per il Coronavirus di un consigliere regionale che ieri aveva partecipato alle attività dell'Aula, oggi le sedi di Trieste del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sono state chiuse al pubblico per la sanificazione di aula e spazi frequentati nella mattinata di ieri dal consigliere, risultato poi positivo al test.