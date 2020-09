Coronavirus, Spallanzani raddoppierà i posti

(Fotogramma)

"Ad oggi abbiamo 590 posti in terapia intensiva e siamo pronti ad aumentarne a ulteriori 173 posti dedicati alle malattie infettive, raddoppieremo i posti e la capacità ricettiva dell'istituto Spallanzani e il resto della rete dovrà supportare questo sforzo importante. Ci stiamo preparando a ogni scenario ma nel Lazio non ci sono focolai autoctoni ma ci dobbiamo attrezzare a ogni evoluzione del virus". Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato a margine della seduta straordinaria oggi alla Pisana per fare il punto sul Coronavirus.