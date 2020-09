Coronavirus, da 70% studenti sì a stop lezioni ma per 60% troppa esposizione mediatica

(Fotogramma)

Il 70% degli studenti è favorevole alla chiusura delle scuole, ma più del 60% di loro è critico verso l’eccessiva esposizione mediatica. E' quanto emerge da un sondaggio on line svolta sul proprio sito web da Studenti.it con cui ha indagato attraverso l’opinione di oltre 13mila studenti, relativamente all’emergenza Covid-19 e i comportamenti che stanno mettendo in atto. In generale i ragazzi sembrano reagire piuttosto bene: non risultano allarmati e sono informati sulle modalità di contagio e prevenzione.

Il coronavirus non ha allarmato gli studenti: da quando è scattato l’allarme, lo stile di vita non è cambiato per il 54,6% dei ragazzi; il 29% di loro si limita ad uscire un po’ meno, mentre ha preso misure più drastiche il restante 16,4% così suddiviso: il 12,6% esce molto meno, mentre il 3,8% vive “barricato in casa”.

Critici verso l’eccessiva esposizione mediatica: in merito alla chiusura degli istituti scolastici in alcune regioni, il 69,9% degli studenti ritiene adeguata la misura, mentre solo il 15,1% lo considera un intervento eccessivo. Se però chiudere alcune scuole è stata valutata una misura necessaria, gli studenti sono critici verso l’allarme che si è creato a livello mediatico intorno al coronavirus ritenuto eccessivo. Per il 63,6% degli studenti c’è stata infatti un eccessiva esposizione mediatica, a fronte di una scarsa informazione da parte delle scuole: il 45,9% ritiene infatti che questa non abbia fornito notizie esaustive.

Piu’ attenzione all’igiene: in queste settimane si fa più attenzione all’igiene personale ma senza esagerare: il 52,9% degli studenti si lava le mani con più frequenza, il 31,9% le lava come prima; mentre il restante 15,2%, più allarmato, le “lava un numero di volte che non è più quantificabile”. Oltre a lavarsi le mani, il 48,2% degli intervistati usa anche un gel disinfettante.

Non c’è ansia di ammalarsi: il 43,2% degli intervistati non è affatto preoccupato da un possibile contagio da coronavirus e solo il 14,5% risulta abbastanza preoccupato.

Conoscono bene prevenzione e contagio: alla domanda Sai come si contagia il coronavirus? il 20,1% degli intervistati ha risposto Attraverso la saliva, tossendo e starnutendo; secondo il 14,6% Toccandosi con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi; per il 7,8% Con le goccioline del respiro delle persone infette; per il 4,8% con Contatti diretti personali, mentre la maggioranza, ovvero il 51,1% degli studenti, ha risposto nel modo più corretto possibile, ovvero: in tutti questi modi.