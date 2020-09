Coronavirus, terzo magistrato contagiato a Milano

Limitazione dell'attività dell'ufficio della procura generale di Milano dove si è verificato un terzo caso di coronavirus. Il magistrato contagiato, da poco rientrato da una decina di giorni di ferie e che ieri ha tenuto udienza, è ancora ricoverato in ospedale con i sintomi del Covid-19. Le poche persone che sono entrate in contatto con lui, tra cui un collega, sono state messe in isolamento in via precauzionale.

Nel provvedimento del procuratore generale Nunzia Gatto si dispone che oggi il personale amministrativo "possa lasciare l'ufficio, con l'esclusione di un presidio per l'Ufficio esecuzione penale e per l'Ufficio affari penali". Oggi, nel tardo pomeriggio, è prevista una riunione in prefettura a Milano - con il prefetto, i capi degli uffici giudiziari, le forze dell'ordine e le autorità sanitarie - per prendere eventuali ulteriori provvedimenti.

Nello stesso provvedimento, il procuratore generale "autorizza i magistrati dell'ufficio che non abbiano udienza e che non abbiano turni di presenza a svolgere lo smart working". Da quanto si apprende da fonti giudiziarie anche altri togati risultano in autoisolamento, tra cui alcuni della procura per i minorenni.

E' stata disposta la sanificazione straordinaria nel fine settimana al Palazzo di giustizia di Milano per fare fronte all'emergenza. La misura è stata adottata in modo concordato dal prefetto Renato Saccone con il ministero di Giustizia. Saranno garantiti solo i servizi "minimi ed essenziali". Una prima fase dell'intervento di disinfezione è già stata svolta negli uffici della procura generale dove si è verificato il terzo caso di contagio.