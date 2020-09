'Grazie' alla Gdf dalla zona rossa: i disegni dei bambini di Codogno

I disegni dei bambini di Codogno per testimoniare alle fiamme gialle la loro riconoscenza in questi giorni difficili di 'quarantena'. La Guardia di Finanza rende omaggio pubblicamente su Twitter all'impegno dei propri militari in servizio nelle zone rosse più colpite dal coronavirus. "Gregorio e Mariavittoria hanno consegnato questi disegni ai nostri #Finanzieri in servizio a #Codogno per l'emergenza #coronavirus. In questi momenti i piccoli gesti come questo scaldano il cuore. Grazie ragazzi", sottolinea la Gdf sui social.