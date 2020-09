Meteo, in arrivo tanta pioggia e neve

(Fotogramma)

Porte spalancate all’ingresso delle perturbazioni atlantiche. L’alta pressione anche per i prossimi giorni non sarà la protagonista del tempo sull'Italia. Un intenso fronte perturbato nelle prossime ore interesserà la maggior parte delle regioni italiane. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che il tempo sta peggiorando rapidamente al Nordovest e successivamente anche al Nordest. Piogge via via più diffuse bagneranno Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria (qui forti su genovese e spezzino). Il maltempo dal pomeriggio e poi sera interesserà anche il Nordest, la Toscana e a seguire Marche, Umbria e Lazio per finire in nottata anche sulla Campania. La neve tornerà a cadere diffusa su tutto l’arco alpino a partire dai 700-800 metri con accumuli oltre i 20 cm sopra i 1600 metri.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che questa fase di maltempo si attenuerà temporaneamente nella giornata di venerdì, mentre sabato un nuovo fronte perturbato colpirà principalmente il Centro-Sud. Soltanto da domenica il tempo comincerà a migliorare rapidamente su tutta l’Italia preludio ad una prossima settimana sicuramente meno piovosa di quella attuale.