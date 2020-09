Coronavirus, assessore Lazio: "Presto e per tutti ricetta dematerializzata"

(Fotogramma)

“Con i medici di medicina generale abbiamo deciso di andare rapidamente e per tutti alla ricetta dematerializzata per evitare di recarsi nelle sale di attesa”. Lo ha detto l'assessore regionale del Lazio alla Sanità, Alessio D'Amato, in conferenza stampa sull’emergenza coronavirus.

“Abbiamo deciso anche di aumentare la capacità ricettiva dei laboratori che eseguono i test. Altro punto importante è quello della collaborazione dei cittadini: non omettere informazioni ai medici per poter poi ricostruire la filiera”, ha sottolineato.