Coronavirus, positivo il prefetto di Matera

(Afp)

In Basilicata oggi sono stati registrati due nuovi contagi da coronavirus, uno a Potenza e l'altro a Matera. Lo rende noto l'ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata per un aggiornamento dei dati sull'emergenza sanitaria, specificando che in entrambi i casi sono stati attivati i protocolli. Pur se la nota non specifica, il caso materano riguarda il prefetto di Matera Rinaldo Argentieri, assistito presso l'ospedale Madonna delle Grazie, dove è ricoverato con una lieve sintomatologia. Fino a ieri in Basilicata risultava solo un caso, quindi il numero delle persone positive sale a tre. A questi bisogna aggiungere il caso di un docente universitario pugliese che lavora in Basilicata.