Coronavirus, bozza decreto: stop a spostamenti

"Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza". Lo prevede la bozza di Dpcm sulle misure urgenti per Lombardia e altre 11 province.