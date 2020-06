Coronavirus Lombardia, "trasferimento in altre regioni di pazienti non affetti da Covid-19"

Foto Fotogramma

"Oggi si è data assistenza alle regioni, in particolare alla Lombardia che ha una situazione di sofferenza negli ospedali e ci aspettiamo che ci possa essere chiesto il trasferimento di pazienti in altre regioni". Lo ha affermato il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano.

"La Lombardia -ha spiegato- chiederà di trasferire in altre regioni un numero di pazienti in terapia intensiva non affetti da coronavirus. Potrebbe esserci e credo ci sarà questo trasferimento di pazienti".