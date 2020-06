Coronavirus, Malesia blocca Costa Fortuna

(Foto Fotogramma)

''Costa Crociere conferma che a causa delle restrizioni imposte nelle ultime ore dal governo della Malesia all’arrivo di viaggiatori di nazionalità italiana, la Costa Fortuna non è stata autorizzata ad entrare nel porto di Penang come da itinerario programmato. La nave è ora diretta ora verso Singapore''. Così in una nota Costa Crociere in merito al caso della nave da crociera Costa Fortuna, con a bordo 64 italiani, a cui ieri la Thailandia ha negato l'attracco a Phuket a causa delle restrizioni adottate per l'emergenza coronavirus.

''In seguito alle restrizioni imposte ieri dalle autorità Thailandesi che non avevano consentito l’attracco a Phuket, la Costa Fortuna aveva preso la rotta verso la Malesia, tappa già prevista dall’itinerario. Costa Crociere precisa che la situazione sanitaria a bordo non presenta alcuna criticità e che non ci sono casi sospetti fra gli ospiti italiani o di altre nazionalità''.

''Costa Crociere è ovviamente rammaricata per questa decisione inattesa che richiede una ulteriore modifica all’itinerario della nave. Costa Crociere sottolinea infine come, in uno scenario in continua evoluzione, la tutela della salute e della sicurezza dei propri ospiti è una priorità assoluta''.